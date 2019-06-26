На Волыни пресечена попытка контрабанды в ЕС табачных изделий стоимостью 3,4 млн грн. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз - 2019", "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1, 2 ст. 199, ч.1 ст.204 УК Украины на территории области был остановлен автомобиль "MersedesSprinter" под управлением местного жителя, который перевозил сигареты без акцизных марок с целью их дальнейшей незаконной транспортировки в страны ЕС.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 97 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога ориентировочной стоимостью почти 3,4 млн грн. и транспортное средство, которым осуществлялось незаконное перемещение табачных изделий, ориентировочной стоимостью 605 тыс. грн.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ. Продолжается следствие.

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