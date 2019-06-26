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26.06.19 20:26

Памятный знак погибшим в 2014 году украинским воинам установлен под Славянском. ФОТОрепортаж

26 июня, возле поселка Мирное Славянского района состоялось торжественное открытие памятного знака, посвященного участникам АТО, погибших во время боя 26 июня 2014, когда в результате первой танковой атаки террористов на блокпост №1 погибли три бойцов 95-й отделбной аэромобильной (в то время) бригады старший солдат Добрянский Максим Сергеевич (1988 г.р.), солдат Ващук Игорь Александрович (1994 г.р.), сержант Коган Андрей Игоревич (1984 г.р.) и солдат 2-го резервного добровольческого батальона Национальной гвардии Украины Гулык Артур Ярославович (1983 г.р.).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая ОГА. 

"В торжествах приняли участие родные и друзья погибших, заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, руководство Славянской райгосадминистрации, военные и неравнодушные жители окрестных населенных пунктов.

"Сегодня мы собрались почтить память настоящих героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы мы, наши дети, наши внуки жили в независимой и мирной стране. Об их подвиге и подвигах других защитников Украины будут рассказывать на уроках патриотического воспитания во всех учебных заведениях. Они навеки останутся в наших сердцах и в нашей памяти. Низкий поклон родителям, которые воспитали настоящих героев", - сказал Вадим Филашкин во время своего выступления.

Инициатор создания мемориала, житель Мирного Ярослав Золотой отметил, что памятный знак был создан при активной поддержке общественности и районной власти и призвал местных жителей заботиться об историческом месте.

"Ребята отдали свои жизни ради мира на нашей земле, и меньше, что мы можем сделать - обеспечить достойное чествование их памяти. Сегодня мы открыли памятный знак, а уже в ближайшее время начнем высаживать цветы и деревья на месте блокпоста. Это имеет большое символическое значение и хранит память о наших героях", - отметил он.

В честь героев, которые до последнего защищали родную землю, военный капеллан части 3035 Национальной гвардии Украины отец Дионисий провел памятный молебен, а собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

Также во время чествования памяти погибших в бою у Мирного бывший военнослужащий НГУ Максим Петренко, который также защищал этот рубеж, презентовал книгу "Спокойной ночи", которая рассказывает о последних днях Революции Достоинства и первых боях антитеррористической операции 2014-го года" - отмечается в сообщении.

Памятный знак погибшим в 2014 году украинским воинам установлен под Славянском 01
Памятный знак погибшим в 2014 году украинским воинам установлен под Славянском 02
Памятный знак погибшим в 2014 году украинским воинам установлен под Славянском 03
Памятный знак погибшим в 2014 году украинским воинам установлен под Славянском 04
Памятный знак погибшим в 2014 году украинским воинам установлен под Славянском 05
Памятный знак погибшим в 2014 году украинским воинам установлен под Славянском 06
Памятный знак погибшим в 2014 году украинским воинам установлен под Славянском 07

Фото - издание Донецкие новости

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