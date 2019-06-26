НАПК нашло нарушения в отчетах 18 партий

Как отмечают в пресс-службе НАПК, выводы подготовлены по результатам анализа отчетов политических партий, которые не являются получателями средств, выделенных из Государственного бюджета Украины на финансирование уставной деятельности, сообщает Цензор.НЕТ.

Уточняется, что выводы по отчетам политических партий "Відродження України", "Миру і розквіту", "Промисловців і підприємців України", "Нова європейська Україна", "Партія регіонів", "Справа", "Народно-трудовий союз України", "Солідарність правих сил", "Майбутнє країни", "Самоврядна українська держава", "Духовна Україна", "Українська громадська рада", "Нові обличчя", "Партія Наталії Королевської "Україна–вперед!", "ВО "Черкащани", "Соціалісти", "Відродження", "Партія сильної влади" содержат информацию о нарушении порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Отмечается, что за I квартал 2019 года в Национальное агентство поступили 267 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Первые 62 вывода были утверждены решением Национального агентства на заседании 31 мая 2019 года.