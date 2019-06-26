В Кривом Роге 23-летний следователь полиции попался на торговле служебной информацией, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

23-летний полицейский вместе с гражданским лицом наладили схему продажи информации из служебных полицейских баз. Получив заказ через мессенджер "Телеграмм", гражданское лицо переадресовывала "задачу" полицейскому. Последний, пользуясь своим служебным положением, получал необходимую информацию в отношении лиц на которых поступал "заказ". Вырученные средства полицейский и его сообщник делили между собой.

В рамках уголовного производства состоялась контрольная закупка служебной информации и задокументированы незаконные действия следователя и его сообщника. Проведены обыски, во время которых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, флэш карты и оргтехника.

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Полицейского подозревают в:

несанкционированном копировании информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, что привело к ее утечке, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины);

получении должностным лицом неправомерной выгоды с использованием предоставленной власти или служебного положения (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.