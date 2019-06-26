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26.06.19 20:59

Оккупанты отвели свои силы у Станицы Луганской, - глава РГА Золкин

Террористы "ЛНР" отвели свои силы у Станицы Луганской, как об этом ранее договорились на переговорах в Минске.

луганская,станица

Об этом в эфире Громадського заявил председатель Станично-Луганской районной госадминистрации Юрий Золкин, передает Цензор.НЕТ.

"Я действительно очень удивлен, потому что мы помним, сколько раз были попытки разведения сил, но ни разу оккупанты не выполняли тех обязательств по тем шагам, которые они должны были сделать. Сегодня произошло чудо. Оккупанты действительно, по моей информации, сделали тот шаг, который они должны были сделать", - рассказал он.

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Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". По словам командующего Объединенными силами Александра Сырского, это первый этап отвода сторон от окраин населенного пункта.

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