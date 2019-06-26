Нацсовет ТРВ не продлил "Армія FM" разрешение на вещание на Донбассе, то же произошло с телеканалами, - Мартин Брест

Об этом сообщил в Facebook волонтер и участник войны в Донбассе Олег Болдырев (псевдоним - Мартин Брест), информирует Цензор.НЕТ.

"АрмияФМ перестанет вещать на ООС и оккупированные территории. Ну вот, в принципе, и все. В июле и начале августа заканчиваются дозволы на тимчасове мовлення в ООС и на Чонгаре. Подовження этих дозволів должно было быть еще в мае... но НацРада с питань телерадиовещания этого не сделала, не делает и сейчас - не приходят члены нацрады на заседания", - отметил он.

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По словам Бреста, 11 июля радио потеряет вещание в Горняке, Бахмутовке и на Чонгаре, 2 августа - в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске, Светлодарске и Попасной.

"То же самое происходит с украинскими телеканалами. На теле- и радиочастотах уже начали вещание российские и сепарские станции, работающие из Донецка и Луганска", - подчеркнул он.

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