Кроме Бирюкова обыски прошли и в 95-й бригаде, командир которой Забродский также входит в нашу партию, - Европейская Солидарность

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

Ранее также обыски прошли в помещении известного волонтера, общественного деятеля и кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Юрия Бирюкова. Который никогда не был чиновником и не может быть подследственным ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова, назвав их "частью реванша"

Поэтому "Европейская Солидарность" расценивает действия ГБР относительно защитников Украины как попытку дискредитации бывшего и нынешнего командование одной из лучших частей Вооруженных Сил Украины и попыткой ослабления ее боеспособности.

Попутно возмущает факт, что экс-заместитель главы Администрации президента Януковича и друг олигарха Игоря Коломойского Андрей Портнов откровенно заявляет, что он является одним из инициаторов данных обысков, проведенных у украинских волонтеров и военных.

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"Европейская Солидарность" считает, что реваншисты уже не скрывают: они имеют непосредственное влияние на новую власть и контролируют правоохранительные органы. Кроме того, поскольку бывший командир 95-й бригады Герой Украины Михаил Забродский, как и Юрий Бирюков, входит в предвыборный список партии, мы расцениваем сегодняшние обыски также как демонстрационно-показательное давление на "Европейскую Солидарность".

Партия "Европейская Солидарность" и в дальнейшем будет стоять рядом с украинскими патриотами и героями Украины, которые продолжают даже в это тревожное время защищать страну от врага, и защищать их. Реванш не пройдет!"

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