Зеленский обсудил с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мун ситуацию на Донбассе и возвращение России в ПАСЕ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, в частности состояние реформ, призванных приблизить Украину к стандартам НАТО. Также речь шла об урегулировании ситуации на востоке Украины в рамках Минского формата, возвращение российской делегации в ПАСЕ и необходимость освобождения пленных украинских моряков", - говорится в сообщении.

Президент подтвердил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.

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Кроме того, Зеленский выразил надежду, что наблюдатели Парламентской ассамблеи будут присутствовать на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, поскольку это важно для Украины.

"Эти выборы - не только запрос и требование общества. Это не просто мое политическое решение о роспуске парламента. Самое главное, кроме запроса общества - это значительное количество реформ и законопроектов, в которых сейчас нуждается наша страна, и невозможность их принятия сегодняшней Радой", - сказал глава государства.

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