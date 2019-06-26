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26.06.19 23:00

Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обсудил с руководством Национальной академии наук перспективы развития учреждения и помощь, которую может предоставить ученым государство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу 01

На встрече присутствовали президент НАН Украины Борис Патон, первые вице-президенты Академии Владимир Горбулин и Антон Наумовец и главный ученый секретарь НАН Украины Вячеслав Богданов.

Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу 02

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"У нас непростая ситуация и много приоритетов, но я не хочу быть Президентом, который говорит, что пока война не закончится, мы ничем не будем заниматься. Проблемы надо решать параллельно, иначе Украина не будет развиваться", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу 03

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Участники встречи обсудили уровень отечественной науки, отток молодых ученых за границу и возможности заинтересовать их работать на родине.

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