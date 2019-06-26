Зеленский обсудил с Патоном и Горбулиным уровень отечественной науки и отток молодых ученых за границу. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
На встрече присутствовали президент НАН Украины Борис Патон, первые вице-президенты Академии Владимир Горбулин и Антон Наумовец и главный ученый секретарь НАН Украины Вячеслав Богданов.
"У нас непростая ситуация и много приоритетов, но я не хочу быть Президентом, который говорит, что пока война не закончится, мы ничем не будем заниматься. Проблемы надо решать параллельно, иначе Украина не будет развиваться", - подчеркнул Зеленский.
Участники встречи обсудили уровень отечественной науки, отток молодых ученых за границу и возможности заинтересовать их работать на родине.