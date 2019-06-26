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26.06.19 23:16

Комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о санкциях на поставки оборудования для российских трубопроводных проектов, - Коболев

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал законопроект о санкции на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов.

коболев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Он отметил: "Только что Комитет по иностранным делам Палаты представителей парламента США единогласно поддержал законопроект о санкции на поставки технологий и оборудования для российских трубопроводных проектов. Спасибо автору законопроекта Адаму Кинзингеру (Adam Kinzinger), председателю комитета Элиоту Энгелю (Eliot Engel), члену комитета Майклу Макколу (Michael McCaul) и всем конгрессменам, которые поддержали это крайне важное для международной энергетической безопасности решение".

По его словам, решение комитета – это важный шаг на пути к принятию санкций.

"Учитывая единодушную поддержку инициативы, ожидаем, что в июле законопроект одобрит Палата представителей. Учитывая, что за принятие документа выступают представители как Республиканской, так и Демократической партий, он имеет шанс быть проголосованным в Сенате и подписанным президентом США уже в августе", - прогнозирует глава "Нафтогаза Украины".

Коболев напомнил, этот законопроект "с хирургической точностью направлен против политических газопроводных проектов Кремля" и не затрагивает других интересов.

"Только совместными усилиями мы сможем остановить строительство Nord Stream-2 и реализацию других проектов, которые наносят огромный ущерб международной энергетической безопасности", - подчеркнул Коболев.

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