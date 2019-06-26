"Такой маразм происходит в судопроизводстве", - суд отклонил иск Парасюка на отказ ЦИК в регистрации кандидатом

Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска с требованием отменить постановление ЦИК, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт органа.

"Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда в составе судьи-докладчика Василия Ключковича, судей Андрея Паринова, Александра Беспалова рассмотрела иск кандидата в народные депутаты Украины Владимира Парасюка к Центральной избирательной комиссии по административному делу №855/167/19. Истец просил суд отменить постановление № 1193 от 23 июня 2019 "Об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Парасюка В.З.". Кандидат был выдвинут в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №122 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Заодно просил обязать ЦИК вынести на заседание этой комиссии рассмотрение заявления о самовыдвижения Владимира Парасюка кандидатом в народные депутаты Украины и зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Украины. 25 июня 2019 коллегия судей Шестого ААС в удовлетворении иска по административному делу №855/167/19 отказала полностью", - сообщается на сайте суда.

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Парасюк считает, что на суд оказывалось давление. "Теперь у меня претензии к суду. Перед этим были к ЦИК, потому что они мне не сообщили о каких-то неточностях, хотя никаких неточностей не было", - рассказал он в комментарии Цензор.НЕТ. Народный депутат сообщил, что подал в суд все справки и необходимые документы, доказывающие, что он все сделал правильно, в соответствии с действующим законодательством.

"Суд в пояснительной части указал, что, оказывается, в одном документе дата стоит не в том месте, поэтому они не могут его принять во внимание. А так как они его не могут принять во внимание, решение оставляют без изменений. Такой маразм происходит в судопроизводстве. Если до вчера я думал, что это может быть действительно техническая ошибка, это удастся исправить, то вчера после заседания суда я понял, что все очень непросто. Это просто какое-то политическое влияние. Не знаю, от кого, но то, что судьи не рассматривают дело объективно - это факт", - подчеркнул Парасюк.

Суд на заседании высказал претензию к доверенности, по которой ранее принял иск: "То, что я подавал в суд - они просто не обратили внимание, а при рассмотрении по сути они сказали, что доверенность не берут во внимание". Он также сообщил, что завтра будет апелляция.

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"Понимаете, в чем наибольший парадокс - вместо того, чтобы суд защитил мои права, он стал на сторону тех, кто нарушил закон. И это наибольший маразм", - заявил нардеп.