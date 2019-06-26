Враг 21 раз нарушил перемирие на Донбассе, применив артиллерию калибром 122 мм и минометы. Потерь нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, такая информация была озвучена на вечернем брифинге пресс-центраа ООС.

В сообщении отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды вблизи населенного пункта Широкино, от направления Саханки - из стрелкового оружия;

вблизи Старогнатовки, от направлению Новоласпы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Каменки, от направления Василевки - из минометов калибра 120 и 82 мм;

окраину Богдановки, от направления Петровского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Павлополь, от направления Украинского - из артиллерийских систем калибра 122 мм;

вблизи Новоселовки Второй, от направлению Васильевки - из минометов калибра 82 мм;

дважды Авдеевку, от направления Минерального- из минометов калибра 120 мм;

окраины Песков от направлению Лозовая - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с населенным пунктом Водяное, от направления Азов - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:

два раза возле Луганского, от направления Нижнее Лозовое и Калиновки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды окраину Крымского, от направлению Знаменки и Донецка - из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП,

гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза рядом с Зайцево, от направлению Гольмовского и Зайцево - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от населенного пункта Новолуганское, от направления Доломитного - из миномета калибра 82 мм;

вблизи Гладосово, от направления населенного пункта Гольмовский - из крупнокалиберных пулеметов;

окраину Пивдденного, от направления шахты имени Гагарина - из миномета калибра 82 мм.

В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

26 июня состоялось исполнение 1-го этапа разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская".