Представитель Хорватии Пейчинович-Бурич избрана ПАСЕ новым генсеком Совета Европы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Пейчинович-Бурич получила 159 голосов, а ее соперник - вице-премьер-министр и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс - 105.

Представитель Хорватии начнет исполнять полномочия генерального секретаря Совета Европы с 18 сентября 2019 года. Она избрана на пятилетний срок - до 2024 года включительно.

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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