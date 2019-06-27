В Святошинском районе Киева возникла угроза загрязнения воздуха из-за пожара на складах секонд-хенда, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.
"В Киево-Святошинском районе, на ул. Большая Кольцевая, 4-А на границе с Киевом горят склады секонд-хенда (на территории бывшего резинового завода). Сейчас ветер западный, при таких погодных условиях существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район Киев ", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что для контроля загрязнения воздуха аварийно-спасательных службах и экологи системно делают замеры.
В КГГА также напомнили, что делать в случаях задымленности:
ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли;
не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ.
Напомним, в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом на площади 3 тысяч 500 м².