В столичном 221-м округе от "Слуги народа" баллотируется безработная из Днепра

Об этом написал в Facebook бывший заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Дмитрий Базив, информирует Цензор.НЕТ.

"Президентская партия, держа свое слово об открытых социальных лифтах, делегировала на один из центральных округов Киева... безработную женщину из города Днепр", - сообщил он.

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Согласно информации на сайте ЦИК, член партии "Слуга народа" Анна Анатольевна Пуртова проживает в Днепре и временно не работает.

"Примечательно, что новое лицо, идущее в парламент "разгребать Авгиевы конюшни", не имеет не только работы, но и программы", - подчеркнул автор.

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