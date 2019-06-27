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27.06.19 00:44

НАТО будет помогать Украине независимо от ситуации с несоблюдением РФ ДРСМД, - Столтенберг

НАТО продолжит оказывать помощь Украине в условиях агрессивных действий Российской Федерации против нее без привязки к вопросу возвращения России к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку в Альянсе не усматривают прямой связи между этими вопросами.

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Как передает Цензор.НЕТ, со сылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду в Брюсселе, отвечая на вопрос, не будет ли труднее решить украинский вопрос из-за позиции РФ в вопросе выполнения Договора об РСМД.

"Незаконная аннексия Крыма и продолжающиеся попытки дестабилизации ситуации в Украине – это часть общей модели поведения России, которое мы наблюдаем на протяжении последних лет. Но мы не видим прямой связи между кризисом вокруг и внутри Украины – на Донбассе и Крыму, - и попытками вернуть Россию к соблюдению Договора об РСМД… Мы продолжим оказывать политическую и практическую поддержку Украине. Одновременно мы будем призвать Россию вернуться к соблюдению Договора", - сказал он.

При этом Столтенберг пояснил: "Мы ведем работу по этим двум направлениям. Мы готовим ответ на случай, если Россия не вернется к соблюдению положений Договора".

Вместе с тем, генсек НАТО отметил, что поведение РФ в ситуации с Договором об РСМД Альянс также "наблюдает на протяжении последних нескольких лет".

"Более напористые действия, агрессивные действия в отношении Украины, незаконная аннексия Крыма, модернизация вооруженных сил, инвестиции в новые и обычные виды вооружений, инвестиции в новые ядерные потенциалы и риторика - более напористая", - перечислил он.

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