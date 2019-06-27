ЦИК утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на парламентских выборах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в 199 одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 26 июня.

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Текст бюллетеня в многомандатном избирательном округе печатается с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе размером 200х600 мм голубовато-серого цвета.

На нем содержится двухцветный водяной знак и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерные элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термического влияния.

На бюллетене будет выполнен номер избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте бюллетеня.

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ЦИК также постановила, что бюллетени будут изготавливаться для каждого обычного и заграничного избирательного участка в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к соответствующему избирательному участку по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на 26 июня 2019 года. Возможно отклонение указанного количества с учетом кратности размещения бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.

Для спецучастков бюллетени будут изготавливаться в количестве, что на 0,5% превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список на участке, определенном с учетом количества койко-мест, спальных мест, максимально возможного количества членов участковых избирательных комиссий больших, средних и малых участков, включающихся к спискам избирателей. Также учитывается возможное отклонение указанного количества с учетом кратности размещения бюллетеней в пределах полиграфического листа во время изготовления.

ЦИК постановила, что в одномандатных избирательных округах бюллетени изготавливаются по разным размерам в зависимости от количества зарегистрированных кандидатов в народные депутаты. В частности, до 6 кандидатов - размером 200х200 мм, до 11 кандидатов - размером 200х300 мм, до 18 кандидатов - размером 200х400 мм, до 33 кандидатов - размером 200х600 мм, до 50 кандидатов - размером 200х800 мм.

В бюллетене, в частности, указываются в алфавитном порядке фамилии, имена (все имена) и отчество (при наличии) зарегистрированных в соответствующем округе кандидатов. При этом в случае полного совпадения данных сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в порядке возрастания дат рождения.

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Текст бюллетеня печатается с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе песочного цвета.

На нем содержится двухцветный водяной знак и защитные волокна с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния.

На бюллетене также будет выполнен номер избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня

Кроме того, ЦИК создала комиссию из представителей политических партий для осуществления контроля над изготовлением бюллетеней на государственном предприятии "Полиграфический комбинат "Украина".

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