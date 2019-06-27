Семеро украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, ликвидированы два террориста. За сутки - 39 вражеских обстрелов, - ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 24 раза обстрелял позиции Объединенных сил:
- вблизи Старогнатовка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- четыре раза район населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;
- вблизи Каменки - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- окраины Богдановки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- три раза неподалеку от Павлополя - из артиллерийских систем калибра 122 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды район населенного пункта Новоселовка Вторая - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм;
- два раза неподалеку от н.п. Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- окраине Красногоровки - из автоматических гранатометов;
- дважды вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
- неподалеку от Опытного - из 120 мм миномета;
- три раза район населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем;
- вблизи Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 15 раз:
- четыре раза район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды окраины Крымского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- три раза вблизи Зайцево - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Майорска - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- окраины Новолуганского - из миномета калибра 82 мм;
- вблизи Гладосово - из крупнокалиберного пулемета;
- район населенного пункта Пивденне - из миномета 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- окраины Катериновки - из автоматических гранатометов;
- окраины Травневого - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.
"За минувшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.
По данным разведки 25 июня двое оккупантов уничтожены.
Вместе с тем сообщается, что с начала текущих суток враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Опытное из вооружения БМП и окраину Старогнатовки из артиллерийских систем калибра 152 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны восемь раз:
- недалеко от населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82 мм;
- вблизи Золотого-4 - из гранатометов различных систем;
- трижды окраины Новгородского - из минометов калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Луганское - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- окраины Орехового - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.