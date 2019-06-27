Семеро украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе, ликвидированы два террориста. За сутки - 39 вражеских обстрелов, - ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 24 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Старогнатовка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- четыре раза район населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;

- вблизи Каменки - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- окраины Богдановки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- три раза неподалеку от Павлополя - из артиллерийских систем калибра 122 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды район населенного пункта Новоселовка Вторая - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов;

- два раза вблизи Авдеевки - из минометов калибра 120 мм;

- два раза неподалеку от н.п. Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- окраине Красногоровки - из автоматических гранатометов;

- дважды вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

- неподалеку от Опытного - из 120 мм миномета;

- три раза район населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем;

- вблизи Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 15 раз:

- четыре раза район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- дважды окраины Крымского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- три раза вблизи Зайцево - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Майорска - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- окраины Новолуганского - из миномета калибра 82 мм;

- вблизи Гладосово - из крупнокалиберного пулемета;

- район населенного пункта Пивденне - из миномета 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- окраины Катериновки - из автоматических гранатометов;

- окраины Травневого - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

"За минувшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 25 июня двое оккупантов уничтожены.

Вместе с тем сообщается, что с начала текущих суток враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Опытное из вооружения БМП и окраину Старогнатовки из артиллерийских систем калибра 152 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны восемь раз:

- недалеко от населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Золотого-4 - из гранатометов различных систем;

- трижды окраины Новгородского - из минометов калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Луганское - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- окраины Орехового - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.





