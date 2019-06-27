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27.06.19 08:31

Неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации, - полиция. ФОТО

На Сумщине по факту нападения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина полиция начала уголовное производство. Семенихин также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу (самовыдвиженец).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Сумской области

"Происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении. Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководство ГУНП области, городского отдела полиции, усиленная следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория СУ ГУНП, кинологическая служба", - говорится в сообщении.

Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

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Неизвестные напали на экс-мэра Конотопа Семенихина: он в реанимации, - полиция 01

Фото: Олена Сердюк

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