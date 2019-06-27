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27.06.19 09:12

Есть такой план, - Богдан о возможности поменяться должностями с Шефиром

По словам главы Офиса президента Андрея Богдана, Сергей Шефир раньше отказывался от такой идеи, "а в последний раз согласился".

богдан,андрей

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан не против рокировки должностями с первым помощником главы государства - соратником Владимира Зеленского Сергеем Шефиром. Об этом он рассказал в эфире канала 1+1, передает Цензор.НЕТ.

"Я ему (Сергею Шефиру. - Ред.) постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он говорил - нет, но последний раз согласился. Так что, возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не Администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план. А Сергей Шефир может стать главой Офиса президента", - рассказал Богдан.

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Богдан - бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, был чиновником при Викторе Януковиче. Сергей Шефир - соучредитель Студии Квартал 95.

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