Россия не сделала ничего, чтобы санкции против нее в ПАСЕ отменили, - МИД Польши

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вел Сеньк в эфире польского телеканала TVP.INFO, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы ошибаться, но мы наблюдаем за действиями России в последние 10-15 лет и знаем, что нет достаточно свидетельств эффективности таких методов относительно России", - подчеркнул Шинковський вел Сеньк.

Как он напомнил, члены польской делегации в ПАСЕ констатировали: ничего не изменилось относительно нарушения международного права Россией в Крыму, что было основной причиной приостановки участия РФ в ПАСЕ.

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"Поскольку ничего не изменилось, то и отмены санкций не должно быть", - подчеркнул заместитель главы МИД РП.

По его убеждению, надежды на то, что восстановление права голоса России в ПАСЕ приведет к завершению ее агрессии в Украине и Россия вернет Крым Украине, безосновательны.

В то же время, член польской делегации в ПАСЕ Влодзимеж Бернацкий в комментарии РАР отметил, что делегация Польши и ряда других стран, которые в знак протеста против возвращения права голоса России покинули Страсбург, таким образом дают себе и Совету Европы время до октября на проведение консультаций и анализа ситуации.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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