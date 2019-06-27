Восстановление права голоса России в ПАСЕ неправильное и противоречит основным ценностям СЕ, - премьер Латвии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Безоговорочное восстановление права голоса России в ПАСЕ без выполнения каких-либо требований, установленных ассамблеей, является неправильным и противоречит основным ценностям Совета Европы, международного права и прав человека. Латвия будет продолжать отстаивать европейские ценности", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не сделала ничего, чтобы санкции против нее в ПАСЕ отменили, - МИД Польши

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.