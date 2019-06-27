Подкуп избирателей: Суд отстранил мэра Василькова Сабадаша от должности, - МВД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"В апреле полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в Президенты Украины под видом городской бюджетной программы "Забота", где людям раздавали по тысяче гривен. Вчера Печерский районный суд города Киева принял решение об отстранении мэра Василькова Владимира Сабадаша от занимаемой должности. Надеемся, это станет хорошей превенцией для всех остальных на этих выборах", - сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства, а именно Владимир Сабадаш не должен покидать пределы города. Кроме того, он должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

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Мэру Василькова объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 27 (Организация или управления преступлением) ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (Незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).