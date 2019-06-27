Зеленский сменил членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора ГБР

Указ №457/2019 от 26 июня "Об определении лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований" был опубликован на сайте главы государства в четверг утром, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Зеленский включил в состав конкурсной комиссии ведущего научного сотрудника отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им.Корецкого Нацакадемии наук Украины Оксану Квашу; завотделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им.Корецкого НАНУ Александра Костенко; начотдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института спецподготовки Нацакадемии прокуратуры Украины Виктора Кощинца (все трое – по согласию).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии, - Бутусов

Этим же указом президент освободил от исполнения обязанностей членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР завкафедрой гражданского права юридического факультета Киевского национального университета им.Шевченко, академика Национальной академии правовых наук Украины Романа Майданика, профессора кафедры теории права и государства юрфака КНУ Т.Шевченко Виктора Самохвалова и партнера юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяну Слипачук.

Как следствие, говорится в указе Зеленского, признается утратившим силу указ Президента Украины от 27 февраля 2016г № 69 "Об определении лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В ГБР есть крот, который "сливает" документы Портнову, - адвокат Порошенко Головань. ФОТО

"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.