Вследствие мощного взрыва в Вене на прохожих обрушилась часть пятиэтажного дома: травмированы 10 человек. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24", об этом сообщает Terror Alarm.
Взрыв разрушил несколько перекрытий этажей, а в соседних домах взрывной волной выбило стекла.
По предварительной информации, в здании произошла утечка газа, однако официальная причина случившегося сейчас устанавливается.
Известно, что четверо человек получили тяжелые ранения, еще шестеро – незначительные повреждения. В частности это прохожие и жители разрушенной пятиэтажки.
Спасатели говорят, что под завалами до сих пор могут находиться люди. На месте работают специальные службы.