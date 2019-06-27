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27.06.19 10:18

Вследствие мощного взрыва в Вене на прохожих обрушилась часть пятиэтажного дома: травмированы 10 человек. ФОТО

В столице Австрии прогремел мощный взрыв. Вследствие этого пятиэтажный дом на улице Прессгассе обвалился прямо на прохожих. Взрывная волна была так сильна, что в близлежащих домах выбило стекла.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24", об этом сообщает Terror Alarm.

Взрыв разрушил несколько перекрытий этажей, а в соседних домах взрывной волной выбило стекла.

По предварительной информации, в здании произошла утечка газа, однако официальная причина случившегося сейчас устанавливается.

Вследствие мощного взрыва в Вене на прохожих обрушилась часть пятиэтажного дома: травмированы 10 человек 01

Известно, что четверо человек получили тяжелые ранения, еще шестеро – незначительные повреждения. В частности это прохожие и жители разрушенной пятиэтажки.

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Вследствие мощного взрыва в Вене на прохожих обрушилась часть пятиэтажного дома: травмированы 10 человек 02
Фото: сайт "Канал 24"

Спасатели говорят, что под завалами до сих пор могут находиться люди. На месте работают специальные службы.

Вследствие мощного взрыва в Вене на прохожих обрушилась часть пятиэтажного дома: травмированы 10 человек 03
Вследствие мощного взрыва в Вене на прохожих обрушилась часть пятиэтажного дома: травмированы 10 человек 04
Вследствие мощного взрыва в Вене на прохожих обрушилась часть пятиэтажного дома: травмированы 10 человек 05
Фото: Terror Alarm

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