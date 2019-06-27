Зеленский внес в Раду законопроект об изменении "Роттердам+" и определил его как неотложный

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующий законопроект появился на сайте Рады, однако по состоянию на утро 27 июня текст законопроекта отсутствует.

Отмечается, что Президент определил данный законопроект как неотложный.

Отметим, что накануне представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщал, что президент внесет в парламент законопроект о введении формулы "Роттердам-" вместо "Роттердам +". Согласно новой формуле для расчета себестоимости электроэнергии, производимой тепловыми электростанции не будут рассчитывать стоимость доставки угля из порта Роттердама в Украину. В формуле "Роттердам+" эту стоимость включали в себестоимость электричества, чем увеличивали доходы ТЭС, большинство которых принадлежит Ринату Ахметову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Роттердам+ закончился", - Герус

Однако, введение данной формулы потеряет смысл с 1 июля 2019 г. (через 4 дня после внесения законопроекта Зеленским), поскольку стоимость электроэнергии будет устанавливаться на рынке, а регулятор уже не будет определять тариф на электроэнергию для различных типов электростанций.

Накануне представитель Президента в Кабмине заявил, что формула "Роттердам +" не действует в Украине с конца мая.