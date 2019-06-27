Кабмин отстранил главу Госрезерва Мосийчука на время дисциплинарного производства

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает Цензор.НЕТ.
Мосийчука отстранили на время осуществления дисциплинарного производства.
Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверное декларирование председателя Госрезерва.
"Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки. Сумма обязательств на конец отчетного периода составляла более 1 млн грн", - заявили в НАПК.
"Соответствующее распоряжение вчера кулуарно и без обсуждений принято на заседании правительства. Сегодня на сайте только сухая информация. Никакого аргумента и возможности объяснить перед заседанием Правительства ситуацию", - написал Мосийчук на своей странице в Фейсбуке.
Мосийчук связал свое отстранение с разоблачением тендерных сделок ООО "Столичний млин", ситуацию с Дунаевецким элеватором, борьбой с попытками убрать из подчинения Госрезерва НИИ "Ресурс" и топливных схем с "Трейд К ..".
Кроме того, Мосийчук заявил, что будет отстаивать свою позицию в суде: "Три года моей борьбы продолжаются. Свои убеждения, это решение правительства, свою честь и достоинство отстаивать в судебном порядке", - подчеркнул он.