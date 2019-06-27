Кабмин отстранил главу Госрезерва Мосийчука на время дисциплинарного производства

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

Мосийчука отстранили на время осуществления дисциплинарного производства.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверное декларирование председателя Госрезерва.

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"Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки. Сумма обязательств на конец отчетного периода составляла более 1 млн грн", - заявили в НАПК.

"Соответствующее распоряжение вчера кулуарно и без обсуждений принято на заседании правительства. Сегодня на сайте только сухая информация. Никакого аргумента и возможности объяснить перед заседанием Правительства ситуацию", - написал Мосийчук на своей странице в Фейсбуке.

Мосийчук связал свое отстранение с разоблачением тендерных сделок ООО "Столичний млин", ситуацию с Дунаевецким элеватором, борьбой с попытками убрать из подчинения Госрезерва НИИ "Ресурс" и топливных схем с "Трейд К ..".

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Кроме того, Мосийчук заявил, что будет отстаивать свою позицию в суде: "Три года моей борьбы продолжаются. Свои убеждения, это решение правительства, свою честь и достоинство отстаивать в судебном порядке", - подчеркнул он.





