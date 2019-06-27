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27.06.19 12:14

"Восстановление прав на голосование россиян в ПАСЕ неуместно", - премьер Эстонии Ратас

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил восстановление всех полномочий российской делегации в ПАСЕ.

"Восстановление прав на голосование россиян в ПАСЕ неуместно", - премьер Эстонии Ратас

Об этом он написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановление права голоса России в ПАСЕ неуместно и просто неправильно. Причины приостановления не исчезли - агрессия в Украине и Грузии продолжается, а Минские соглашения - не выполняются. Международное сообщество должно твердо защищать международное право и права человека. Эстония будет выступать за европейские принципы и ценности", - отметил Ратас в Twitter.Восстановление прав на голосование россиян в ПАСЕ неуместно, - премьер Эстонии Ратас 01

Напомним, что 26 июня на сессии ПАСЕ приняли резолюцию, согласно которой полномочия делегации из России подтверждаются в полном объёме.

7 стран-членов Совета Европы объявили демарш в ПАСЕ в знак протеста против безусловного возвращения россиян, среди них: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

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