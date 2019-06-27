Зеленский назначил Баранецкого первым замглавы СБУ и руководителем Антитеррористического центра (обновлено)

Соответствующие указы президента №462/2019 и №463/2019 от 26 июня 2019 года обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Баранецкого Руслана Федоровича – первого заместителя главы Службы безопасности Украины – руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", - сказано в документе.

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Также Зеленский своими указами уволил Александра Климчука, Даниила Доценко и Максима Емельяненко с должностей начальников департаментов Службы безопасности Украины.

"Уволить Климчука Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", - говорится в указе №459/2019.

Указом от 26 июня №460/2019 Зеленский уволил Даниила Доценко с должности начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Емельяненко президент Украины уволил с должности начальника Департамента оперативно-технических мероприятий СБУ указом №461/2019.

Руслан Баранецкий, генерал-майор (звание присвоено 25 августа 2015 года), ранее занимал должность начальника управления внутренней безопасности администрации Государственной пограничной службы Украины. В сентябре 2014 года Баранецкий награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.