РСЗО "Вильха-Р" готова к серийному производству, "Вильха-М" еще испытывается, - Букин

Об этом заявил в интервью "Цензор.НЕТ" заявил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

Говоря о стоимости одной ракеты в серийном производстве, Букин заверил, что украинская "Вильха" будет дешевле, чем цены на мировом рынке (около $200 тысяч).

"Вильха" уже сегодня имеет значительный экспортный потенциал. На всех испытания присутствуют военные атташе дружественных стран. Уже есть определенное обсуждение по перспективным поставкам этих изделий. Опять же важно понимать, какое количество необходимо Минобороны. Как только запустим комплекс в серию, будем в первую очередь выполнять потребности Министерства. А потом – экспортные заказы", - отметил гендиректор.

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"По "Нептуну" процесс идет в штатном порядке. Все, как предусмотрено главным конструктором. Есть определенные технические вопросы. Они решаются. Проводим испытания. Если будет, даст Бог, достаточное финансирование, то в предусмотренные сроки выйдем на серийное производство... Два года, я думаю", - сообщил Букин.

Полный текст интервью "Спустя год после запуска на линии по производству снарядов у завода "Артем" нет заказов от Минобороны" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, Госконцерн "Укроборонпром" планирует уже до конца года начать поставки в армию модернизированных версий РСЗО "Вильха"- модификации "Вильха-М" дальностью 130 км и "Вильха-Р" с кассетной боевой частью.

"Вильха" - украинский ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом калибра 300 мм. Разработан на основе реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч". В случае успешного завершения всех испытаний, планируется быть принят на вооружение украинской армии уже в 2019 году".

Мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", который может уничтожать морские и наземные цели, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение должен стать одним из главных ударных комплексов, обеспечивающих защиту побережья Черного и Азовского морей.