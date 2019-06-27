Решение КС не дает основания для освобождения находящихся под стражей подозреваемых в госизмене и терроризме, - Шаптала

Об этом сказала председатель Конституционного Суда Наталья Шаптала журналистам во время участия в конференции в Киеве, комментируя высказывания генпрокурора Юрия Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я не буду давать оценку высказываниям генпрокурора, но, наверное, он невнимательно читал решение Конституционного Суда ... Это решение не даёт основания, чтобы всех людей, находящихся под стражей, сейчас выпустили", - отметила Шаптала.

Она добавила, что Конституционный Суд отменил пятую часть статьи 176, однако в этой статье УПК есть ещё четыре части, которые предусматривают, что при избрании меры пресечения суд должен принять мотивированное решение.

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"Суд должен указать, что это тяжкое преступление, что человек может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей. В этом случае часть пятая статьи 176 является безальтернативной. В этой ситуаций прокурор подменяет суд. И суду не надо доказывать, есть ли там доказательства", - объяснила председатель КС.

По её словам, остальные четыре части статьи 176 УПК остаются в силе и теперь суд, прежде чем избрать меру пресечения, должен определить, действительно ли преступление имело место, "то есть, должно быть проведено исследование, чтобы понять, есть ли состав преступления".

Как сообщалось, 25 июня КСУ признал неконституционным положение части пятой статьи 176 Уголовного процессуального кодекса, в котором говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных Сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей. Соответствующее решение приняла Большая палата КСУ по конституционной жалобе граждан, в числе которых - народный депутат Надежда Савченко, а также экс-председатель Апелляционного суда АР Крым Валерий Чорнобук.

В этой связи генпрокурор Юрий Луценко выразил мнение, что это решение суда приведёт к освобождению около тысячи подозреваемых.