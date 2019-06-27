Нефьодов хочет перевести Государственную таможенную службу на контрактную систему работы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии Радио "Свобода".

"Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе - человек устраивается и предполагается, что он работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI (индикатор эффективности - Ред.) На конкретного человека, так и групповые. Главное - получать результат", - сказал Нефьодов.

Он добавил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.

"Нам очень редко надо выдумывать какой-то велосипед или какие-то уникальные, гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством господина Данилюка, и под руководством нынешнего министра госпожи Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать", - добавил Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск таможенной службы через 2,5 месяца вполне реалистичный, - Нефьодов

Напомним, 25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы. Конкурсная комиссия решила рекомендовать правительству назначить на должность руководителя службы Максима Нефьодова.

В конце 2018 Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей вновь ведомств.