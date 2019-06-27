Пять человек, в том числе трое детей пострадали в результате падения дерева на территории центра отдыха во Львове

Как информируе Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
По данным департамента, инцидент произошел 26 июня около 20:30 на территории центра отдыха и реколлекций "Светлица" в пгт Брюховичи, входящего в состав Львова.
Как указано в сообщении, после падения дерева возле отдыхающих получили травмы и обратились за медпомощью двое взрослых и трое детей. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.