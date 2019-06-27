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27.06.19 13:35

"Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова. ДОКУМЕНТ

Выдвигаемый партией "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду (мажоритарный округ №64 в Житомирской области) коммунист Вячеслав Сигачов не является участником боевых действий, как утверждает политсила.

Об этом сообщает журналист Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко. 

Она опубликовала ответ Коростенского военного комиссариата, в котором говорится, что Сигачов прослужил в армии менее полугода и на учете участников боевых действий не состоит.

Слуга народа неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова 01

Напомним, ранее сообщалось, что на внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа" будет баллотироваться Вячеслав Сигачов. Политсила выдвинула его на мажоритарный округ №64 в Житомирской области. 

На парламентских выборах в 2014 году он был членом окружной избирательной комиссии от Коммунистической партии Украины.

Пресс-служба "Слуги народа" о Сигачове в Telegram написала следующее:

"Житель Житомира, закончил НТУУ "Киевский политехнический институт" по специальности "Инженер-металлург", Житомирский государственный технологический университет по специальности "Учет и аудит" и НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности "Учитель истории и обществоведения". Работает учителем в Коростенской общеобразовательной школе № 9. Участник АТО"

Слуга народа неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова 02

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