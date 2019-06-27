"Слуга народа" неправдиво называет участником АТО выдвинутого по мажоритарке коммуниста Сигачова. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает журналист Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко.

Она опубликовала ответ Коростенского военного комиссариата, в котором говорится, что Сигачов прослужил в армии менее полугода и на учете участников боевых действий не состоит.

Напомним, ранее сообщалось, что на внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа" будет баллотироваться Вячеслав Сигачов. Политсила выдвинула его на мажоритарный округ №64 в Житомирской области.

На парламентских выборах в 2014 году он был членом окружной избирательной комиссии от Коммунистической партии Украины.

Пресс-служба "Слуги народа" о Сигачове в Telegram написала следующее: