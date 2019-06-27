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27.06.19 13:49

Главами ОГА хотят назначить людей со "шлейфом уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией", - Розенко

Поданные Президентом Владимиром Зеленским и утвержденные Кабмином кандидатуры на должности глав ОГА не прошли открытые конкурсы, их отбор проходил "кулуарным методом", в результате чего на этих постах оказались люди "со шлейфом сомнительного, уголовного прошлого".

Главами ОГА хотят назначить людей со "шлейфом уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией", - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Павел Розенко.

Он призвал главу государства не подписывать указы о назначении на должности глав ОГА кандидатур, которые вчера рассмотрел Кабмин.

Розенко отметил, что никаких открытых, прозрачных, честных конкурсов на должности глав ОГА не было.

"Кандидаты (кроме одного) так и не смогли внятно объяснять, как они оказались среди претендентов на указанные должности", - заявил вице-премьер.

Также, Розенко сообщил, что отбор кандидатов проходил без привлечения известных HR агентств, "кулуарным методом", без общественного обсуждения: "Даже членам правительства были розданы материалы о кандидатах и вообще перечень кандидатов всего за полчаса до заседания правительства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Кабмин 8 кандидатов на должности глав ОГА, - Розенко. СПИСОК

"Последствием такой непрозрачности и кулуарности в принятии кадровых решений среди претендентов на должности глав областных администраций оказались люди со шлейфом сомнительного, уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией", - подытожил чиновник.

Напомним, 26 июня Кабинет министров поддержал назначение восьми глав областных госадминистраций. 

Блогер и журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что главой Луганской ОГА хотят назначить экс-регионала и украинофоба Виталия Комарницкого.

Журналист "Схем" Наталья Седлецкая заявила, что кандидат на должность главы Одессой ОГА Андрей Андрейчиков "поставляет металлолом в непризнанное Приднестровье, с чего кормятся местные пророссийские сепаратисты".

Главами ОГА хотят назначить людей со шлейфом уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией, - Розенко 01
Главами ОГА хотят назначить людей со шлейфом уголовного прошлого и откровенно антиукраинской позицией, - Розенко 02

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