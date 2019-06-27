Суд над полицейским, который устроил смертельное ДТП в Херсонской области, состоится 4 июля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт международной антикоррупционной ассамблеи. "Приглашаем всех, кто не равнодушен к чужой беде. Суд над виновным в смерти трёх человек состоится 4 июля в 14:15 в Запорожском Апелляционном суде по адресу г. Запорожье, просп. Соборный, 162. Присоединяйтесь, поддержите родственников, распространите информацию. Приглашаем средства массовой информации посетить заседание суда", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, 18 июня, в Херсонской области на трассе Скадовск – Каховка в Каланчацком районе недалеко от поселка Николаевка произошло жуткое ДТП – старший оперуполномоченный Главного управления Нацполиции в Автономной Республике Крым за рулем BMW, выехав на встречную полосу, врезался в автомобиль ВАЗ, в котором ехала семья Журавлевых: Дмитрий, Людмила и их дочь София.

В результате столкновения пассажиры автомобиля ВАЗ 21099, мужчина и женщина, погибли на месте, девятилетняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии умерла в больнице.

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