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27.06.19 14:15

За съеденный бюллетень жителя Черниговщины оштрафовали на 2,5 тыс. гривен, - прокуратура

Житель Черниговщины понес наказание за съеденный бюллетень для голосования

прокуратура,военная

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черниговская местная прокуратура.

Приговором Новозаводского районного суда г. Чернигова от 25.06.2019 обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-1 УК Украины, а именно в сокрытии избирательного бюллетеня.

"Прокурором Черниговской местной прокуратуры в судебном заседании доказано, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, 21.04.2019 человек прибыл в помещение одного из избирательных участков г.. Чернигова и получил у члена участковой избирательной комиссии избирательный бюллетень.

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В дальнейшем мужчина зашел в кабину для тайного голосования и хотел спрятать бюллетень в карман куртки, а кусок обоев, который заранее приготовил и принес с собой, он пытался бросить в урну для голосования.

На выходе из помещения для голосования избиратель был остановлен членами участковой избирательной комиссии. Горе избиратель ничего лучшего не смог придумать, как съесть свой бюллетень, что и сделал", - сказано в сообщении.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью и отметил, что так поступил, потому что не хотел голосовать ни за одного из кандидатов.

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Приговором суда он осужден к наказанию в виде штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов граждан, что составляет 2550 гривен.

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