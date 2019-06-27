За съеденный бюллетень жителя Черниговщины оштрафовали на 2,5 тыс. гривен, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черниговская местная прокуратура.

Приговором Новозаводского районного суда г. Чернигова от 25.06.2019 обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158-1 УК Украины, а именно в сокрытии избирательного бюллетеня.

"Прокурором Черниговской местной прокуратуры в судебном заседании доказано, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, 21.04.2019 человек прибыл в помещение одного из избирательных участков г.. Чернигова и получил у члена участковой избирательной комиссии избирательный бюллетень.

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В дальнейшем мужчина зашел в кабину для тайного голосования и хотел спрятать бюллетень в карман куртки, а кусок обоев, который заранее приготовил и принес с собой, он пытался бросить в урну для голосования.

На выходе из помещения для голосования избиратель был остановлен членами участковой избирательной комиссии. Горе избиратель ничего лучшего не смог придумать, как съесть свой бюллетень, что и сделал", - сказано в сообщении.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью и отметил, что так поступил, потому что не хотел голосовать ни за одного из кандидатов.

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Приговором суда он осужден к наказанию в виде штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов граждан, что составляет 2550 гривен.