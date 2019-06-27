В списке "Слуги народа" баллотируется родственник Кернеса Владимир Козак, - журналистка Моторевская. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила журналистка Евгения Моторевская.

"Тут, оказывается, родственник Геннадия Кернеса в списке "Слуги народа" - на почетном (проходном) 68 месте. Знакомьтесь, на первом фото - Владимир Козак. Из открытых источников известно о нем совсем немного - предприниматель, выпускник КНУ, беспартийный. Но интересен Владимир Васильевич тем, что является родным братом невестки мэра Харькова. В 2015 году Юлия Козак вышла замуж за среднего сына Кернеса - Даниила.

Конечно-конечно, сердцу не прикажешь. Брат за сестру не отвечает. И все такое. Но Владимира Козака с семьей Кернесов, похоже, связывают не только родственные посиделки. В конце 2018 будущем депутату от "Слуги Народа" перешла довольно солидная компания по производству соков и пищевых продуктов, которой к тому владел никто иной, как ... средний сын Кернеса. Возможно, это такой своридний калым от семьи харьковского мэра за невесту, я не знаю. Но за какие заслуги Владимир Козак оказался в проходной части списка - вопрос интересный. Гугл знает еще много интересного об отце будущего "слуги народа" - Василия Козака. Но это уже другая история".

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