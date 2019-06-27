"К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Разумков раскритиковал украинскую делегацию в ПАСЕ. Именно украинскую делегацию, и ни слова не сказал о русской или о европейских, которые вернули в зал подсанкционных преступников. Говорят, он будет спикером в будущем созыве ВР. Обратите внимание - ВР, не Госдумы....", - написала она.

Вместе с тем Геращенко отметила, что гордится украинской делегацией и храбрыми коллегами из Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и одним смелым и честным словаком.

"Кажется, что к власти в Украине приходят дальтоники, не различающие цвета, путающие черное и белое, не умеющие замечать очевидное и уметь поблагодарить тех, кто действительно служил Украине", - подчеркнула первый вице-спикер ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Развернуться и уйти - это неконструктивно, - Разумков

Также Геращенко добавила, что в течение нескольких дней украинская делегация получила тысячи смс, писем, слов поддержки от простых украинцев: "Спасибо вам, дорогие. Вы действительно умные и мудрые".

Напомним, ранее председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что несмотря на восстановление полномочий РФ в ПАСЕ, он считает неконструктивным и нецелесообразным выход украинской делегации из ее состава.