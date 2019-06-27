Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
27.06.19 14:41

"К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ

Первый вице-спикер ВР, нардеп и член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко считает, что председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков путает черное с белым, критикуя украинскую делегацию в Ассамблее.

"К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Разумков раскритиковал украинскую делегацию в ПАСЕ. Именно украинскую делегацию, и ни слова не сказал о русской или о европейских, которые вернули в зал подсанкционных преступников. Говорят, он будет спикером в будущем созыве ВР. Обратите внимание - ВР, не Госдумы....", - написала она.

Вместе с тем Геращенко отметила, что гордится украинской делегацией и храбрыми коллегами из Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и одним смелым и честным словаком.

"Кажется, что к власти в Украине приходят дальтоники, не различающие цвета, путающие черное и белое, не умеющие замечать очевидное и уметь поблагодарить тех, кто действительно служил Украине", - подчеркнула первый вице-спикер ВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выходить сейчас из ПАСЕ нецелесообразно. Развернуться и уйти - это неконструктивно, - Разумков

Также Геращенко добавила, что в течение нескольких дней украинская делегация получила тысячи смс, писем, слов поддержки от простых украинцев: "Спасибо вам, дорогие. Вы действительно умные и мудрые".

Напомним, ранее председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что несмотря на восстановление полномочий РФ в ПАСЕ, он считает неконструктивным и нецелесообразным выход украинской делегации из ее состава.

К власти в Украине приходят дальтоники, - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100