Словацкого депутата Полячика, присоединившегося к демаршу против возвращения РФ в ПАСЕ, хотят исключить из делегации

Об этом заявил сам Полячик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Он стал единственным делегатом от Словакии, который присоединился к заявлению делегатов от семи стран против возвращения делегации России в ПАСЕ.

"Я только что узнал, что завтра меня хотят отстранить от должности заместителя председателя словацкой делегации в ПАСЕ. Причина заключается в том, что я присоединился к выступлению моих коллег, в котором я выразил свое недовольство поведением Парламентской ассамблеи по восстановлению права голоса Российской Федерации", - рассказал он.

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Полячик отметил, что подписывал заявление своим именем, а не от имени всей Словакии.

"Я никогда не говорил и не заявлял, что я или словацкая делегация покидают Парламентскую ассамблею. В тексте четко сказано: "Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях", - подчеркнул депутат.

Кроме того, он подчеркнул, что если его отстранят, это будет нарушением устава Совета Европы, поскольку согласно его 25-й статье - ни один представитель не может быть лишен своего поста во время сессии Ассамблеи без ее согласия.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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