Из-за майских наводнений в Закарпатской области отсрочили призыв в армию. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Министерство обороны Украины пошло навстречу просьбе Закарпатской областной государственной администрации отсрочить призыв на срочную военную службу в районах, пострадавших от паводка 20 - 25 мая этого года", - сообщает заместитель председателя ОГА Ярослав Галас.

В письме с подписью Государственного секретаря Министерства А. Дубляна говорится следующее: "Министерством обороны Украины поддерживается вопрос предоставления отсрочек от призыва на срочную службу гражданам, семьи которых пострадали от последствий стихийного бедствия. Учитывая требования Указа Президента Украины от 24 мая 2019 № 325/2019 "О неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей", рекомендую главе призывной комиссии Закарпатской области по представлению районных (городских) призывных комиссий предоставлять отсрочки до очередного призыва по части пятнадцатой статьи 17 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" призывникам пострадавших районов Закарпатской области для помощи родным в преодолении последствий стихийного бедствия".

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