Гонтарева о Коломойском: Очень плохо, что он вернулся. Он мне угрожает

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью BBC News Украина.
"Очень плохо, что он вернулся. Плохо для меня лично, потому что лично мне он угрожает [...] Лично в интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке ", - говорит экс-руководитель Национального банка.
"По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему ", - сказала она.
Гонтарева подразумевает заявление Игоря Коломойского о том, что если потребуется, экс-главу НБУ доставят в Украину.
Так еще до своего возвращения в Украину бизнесмен прокомментировал цитату журналиста Bihus.Info: "В интересные времена живем - Коломойский еще не прилетает в Украину, а Гонтарева уже не прилетает в Украину".
На это Коломойский ответил: "Если она не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем, если надо будет ... В частном порядком".
Последние 10 месяцев Гонтарева живет в Лондоне, где преподает в Лондонской школе экономики. По ее словам, она не может вернуться в Украину, в частности, из-за "отсутствия верховенства права в стране"
Также она заявила, что до национализации "Приватбанка" она встречалась с Коломойским около 20 раз.