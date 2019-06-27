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27.06.19 15:27

Гонтарева о Коломойском: Очень плохо, что он вернулся. Он мне угрожает

Бывшая руководительница НБУ Валерия Гонтарева заявила, что воспринимает отдельные высказывания Игоря Коломойского как личные угрозы с его стороны.

Гонтарева о Коломойском: Очень плохо, что он вернулся. Он мне угрожает

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью BBC News Украина.

"Очень плохо, что он вернулся. Плохо для меня лично, потому что лично мне он угрожает [...] Лично в интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке ", - говорит экс-руководитель Национального банка.

"По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему ", - сказала она.

Гонтарева подразумевает заявление Игоря Коломойского о том, что если потребуется, экс-главу НБУ доставят в Украину.

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Так еще до своего возвращения в Украину бизнесмен прокомментировал цитату журналиста Bihus.Info: "В интересные времена живем - Коломойский еще не прилетает в Украину, а Гонтарева уже не прилетает в Украину".

На это Коломойский ответил: "Если она не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем, если надо будет ... В частном порядком".

Последние 10 месяцев Гонтарева живет в Лондоне, где преподает в Лондонской школе экономики. По ее словам, она не может вернуться в Украину, в частности, из-за "отсутствия верховенства права в стране"

Также она заявила, что до национализации "Приватбанка" она встречалась с Коломойским около 20 раз.

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