За сутки открыто 20 уголовных производств по нарушениям, связанным с выборами, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Всего за прошедшие сутки в полицию поступило 238 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом.Больше всего сообщений зафиксировано в Одесской (29), Запорожской (27), Харьковской (25), Черновицкой и Херсонской (по 19), Черкасской (18) областях.

По 20 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В частности, по 4 уголовных производства открыты в Черниговской и Одесской областях. Также 2 уголовных производства открытые полицией в Киевской области. Еще по одному уголовному производству расследуют полицейские Харьковской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Донецкой, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской областей и г. Киев.

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Всего с начала избирательного процесса сотрудники территориальных органов Национальной полиции зарегистрировали 929 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Указанные факты преимущественно связаны с незаконной агитацией - 704, подкупом избирателей - 88, препятствием осуществлению избирательного права - 38 и хулиганством - 25.

Всего начато 44 уголовных производств. Из них 36 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 8 - с проведением выборов. Одному лицу сообщено о подозрении по ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины.

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Также составлено 79 протоколов о совершении административных правонарушений.