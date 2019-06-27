Наемники РФ отошли от пешеходного моста в Станице Луганской в соответствии с мирным планом, - пресс-центр ООС

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с Мирным планом и реализацией Рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года, противник завершил первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской - отошел от пешеходного моста. Для максимальной безопасности гражданского населения, проживающего в Станице Луганской, а также граждан Украины, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, силами групп разминирования Вооруженных Сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины проводится проверка дороги (гуманитарного коридора) и прилегающей к ней местности с целью выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов. В течение сегодняшнего дня осуществления других мероприятий в рамках разведения сил и средств украинской стороной не запланировано", - говорится в сообщении.

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"Пока идет процесс разведения сторон, наши резервы в районе Станицы Луганской находятся в полной боевой готовности. В случае отсутствия дальнейших шагов по отводу российско-оккупационных войск за определенные рубежи украинские военные немедленно вернутся на свои позиции. Вместе с тем, Объединенные силы гарантируют безопасность передвижения мирных жителей и бесперебойную работу КПВВ. Пропуск осуществляется в штатном режиме. Слава Украине!" - добавили в штабе ОС.

Вчера штаб операции Объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" в среду днем состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.