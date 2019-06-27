Украинцы ждут реакции правоохранительных органов на хищения в оборонно-промышленном комплексе, - Зеленский провел совещание СНБО. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Когда мы с вами смотрели журналистские расследования о коррупции в оборонной сфере, вместе с нами их смотрели наши бойцы и их родственники. Если выявленные нарушения вызывают невероятное возмущение у нас, давайте попробуем почувствовать, как на это реагируют они. Я буду смотреть на эту ситуацию глазами тех, кто защищает Украину", - подчеркнул Президент.
По словам главы государства, те, кто воровал в армии, должны быть наказаны.
"Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией", - сказал Владимир Зеленский.
Президент констатировал, что сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачная из всех.
"Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми они лично обладали. Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать ", - подчеркнул Зеленский.
По словам Президента, необходимо увеличивать прозрачность оборонных закупок, секретность должна оставаться там, где она целесообразна.
"Наша цель - совершенствовать систему демократического гражданского контроля, увеличивать контрольную роль парламента, сотрудничать с общественными организациями, формировать эффективные процедуры и эффективные институты и соблюдать законодательство", - подчеркнул он.
Глава государства также отметил активизацию некоторых правоохранительных органов в этой сфере.
"Справедливость и эффективное использование средств - наша цель, но самое главное - это сохранение жизни наших бойцов", - сказал Зеленский.
В совещании приняли участие Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, врио Председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие представители силовых ведомств. Президент заслушал доклады о ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса.
Во время совещания речь шла о существующих проблемах и результатах расследования по факту хищения бюджетных средств и коррупционных схем, существующих в ОПК.
Зеленский поручил участникам совещания в течение 7 дней предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку предложения по результатам сегодняшнего заседания.