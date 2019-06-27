Волонтер Лазебник собирает средства на отдых в Турции и Болгарии детей, пострадавших от войны на Донбассе

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Уважаемые люди, которые всегда мне помогают и не остаются равнодушными! Спасибо всем вам огромное и низкий поклон за всю поддержку и помощь! В прошлом году, благодаря вашему участию,поддержке, милосердию мы смогли оздоровить в Турции и Болгарии детей погибших Героев, детей пострадавших от военных действий и детей, которые остались круглыми сиротами из-за войны на Донбассе. Для них это было незабываемо и очень полезно. Перед школой они оздоровились и запаслись морем позитива на целый год.

В этом году я снова хочу собрать моих подопечных 14 детей и дать им возможность отвлечься, отдохнуть и оздоровиться в Турции 14 дней. Я уверена, что вместе с вами у нас это получится. У каждого из них своя нелегкая судьба и своя история. Это дети полные сироты, дети у которых погибли отцы, защищая нашу Украину на Донбассе, дети, пострадавшие от военных действий и получили увечья. В прошлом году директор турагенции "Мандарин", через которую я покупала тур, провела переговоры с владельцем одного из фешенебельных отелей Турции. Он очень сильно проникся историями этих детей и предоставил отдых этих деток в отеле 5+ бесплатно. Мы с вами оплатили только перелёт и страховку. В этом году владелец отеля снова готов предоставить для этих детей номера и питание по системе "Все включено". Моя безмерная благодарность владельцу отеля и моей подруге,директору агенства "Мандарин" Юлии", - рассказала она.

Однако, по словам Лазебник, за перелёт и страховку волонтер должна оплатит:

"Это приблизительно 300 евро на ребенка, к сожалению рейсы только чартерные и такая цена перелёта. Прошу очень вас всех присоединиться и подарить детям незабываемый отдых. Они его очень ждут и главное-заслуживают. Они хорошо закончили учебный год и очень старались! Я уже написала письмо компании "Турецкие авиалинии" с просьбой дать максимальную скидку на перелёт для этих детей. Жду ответа конечно, но и по максимуму пытаюсь найти деньги для оплаты. Очень прошу вас поддержать и помочь насобирать нужную сумму для отдыха детей со страшным статусом "Дети Войны". Прошу вас всех, в память об их родителях, подарить этим детям возможность побывать на хорошем отдыхе. Чтобы в памяти осталось как можно больше позитива и незабываемых впечатлений".

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Карта Приватбанка для сбора денег:

Оксана Петровна Лазебник

5363 5423 0543 0416.

Телефон волонтера 063-157-49-31.

"Так как и в прошлом году я отчитаюсь за сбор средств на моей страничке в фейсбук (Ксюша Киевская) Будет много прямых эфиров и фото", - уточнила Лазебник.