Доведение до суда дела работодателя, бросившего умирать украинца-заробитчанина в лесу, - это исключение из правил, - Голиневич

Как передает Цензор.НЕТ. об этом сообщает "5 канал".

Отмечается, что доведение до суда ситуации, когда польский работодатель оставила умирать украинца, - исключение из правил. Украинцы, которые особенно нелегально трудоустроены за рубежом, остаются бесправными.

По словам главы компании, которая специализируется на трудоустройстве за рубежом Юлии Голиневич, именно резонанс вокруг случая смерти украинца привел к тому, что дело дошло до суда.

"Если бы не было вот этой шумихи, если бы его не нашли, если бы его не узнали и не начали поднимать свидетелей, которые могли подтвердить это - никто бы никогда и не узнал, что этот человек там работал, за исключением отметки на пограничной, что он пересек границу", - сообщила она.

По словам эксперта, в данной ситуации, как и часто, лучше защищен работодатель, ведь он находится на территории своей страны.

Как сообщалось ранее, тело 36-летнего гастарбайтера из Украины Василия Чорния нашли в Польше местные лесники. Как выяснила полиция, мужчина работал на столярном производстве - в жарком и пыльном помещении. Потерял сознание на работе или от приступа эпилепсии, или от токсичных испарений лаков и красок. Однако работодатель не вызвала "скорую" и мужчину вывезли в лес. Действия работодателя шокировали даже поляков. В Украине у погибшего осталась жена и трое несовершеннолетних детей. Его семье пришлось собирать деньги, чтобы перевезти тело домой.

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