На каждой встрече с европейскими лидерами я поднимал вопрос возвращения РФ в ПАСЕ, но решение уже было принято, - Зеленский

Об этом на брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине. Ежедневно кроме встреч с Меркель, Макроном у меня было по 7 встреч ежедневно. На каждой встрече я поднимал этот вопрос возвращения РФ в ПАСЕ. Каждый из тех, с кем я встречался, говорили мне: "Владимир, поймите такая ситуация. ПАСЕ это площадка для переговоров". То есть это решение было уже давно у каждого, с кем я встречался. Они знали этот ответ на 100%. Я, кстати, об этом говорил заграницей. К сожалению, меня не услышали. То есть решение было давно принято. Я делал все, что я мог. Но все это было постфактум. Поэтому, если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я сделал до этого, я могу к ним обратиться, что они до этого, чтобы этого не произошло", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "К власти в Украине приходят дальтоники", - Ирина Геращенко о заявлении Разумкова относительно ПАСЕ

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены. 7 делегаций устроили демарш и покинули зал заседаний