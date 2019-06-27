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27.06.19 17:01

Спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский недоумевает, почему вопрос освобождения пленных украинцев глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук поднял именно перед выборами.

Спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами, - Зеленский

Об этом на брифинге сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Еще раз хочу сказать: я ни разу в своей жизни не общался - ни на должности президента Украины и в принципе в целом в жизни с господином Медведчуком. Это правда. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу, это не о личностях, это очень важный вопрос – почему поднимается вопрос о возвращении пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы? Спрашивайте его", - сказал Зеленский.

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Ранее кум Путина Медведчук заявил, что договорился с террористами об освобождении 4 пленных.

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