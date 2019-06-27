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27.06.19 17:10

Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко. ФОТО

Национальная гвардия и Нацполиция Украины не уходя из Станицы Луганской и после разведения армейских сил в этом районе будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом над этой территорией.

Об этом в Фейсбуке написал глава Департаментиа коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ.

5 мая прошлого 2018 с участием Арсена Авакова, Николая Чечеткина, Позывного Маршала (Евгения Жукова), Сергея Князева и экс-командующего НГУ Аллерова был открыт обновленный и полностью оснащенный отдел полиции в Станично-Луганском. На его стене - памятные таблички в честь пяти погибших в боях за этот населенный пункт милиционеров из добровольческого батальона еще милиции Чернигова. Кроме них здесь в 2014 погибло немало защитников Украины из других подразделений.

Я не знаю деталей переговоров контактной группы по разведению армейских сил в этом районе, но силы МВД Украины-Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины никуда оттуда не уходят и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом над этим населенным пунктом. Сейчас полицейские батальона "Луганск-1" под командованием Сергея Губанова и начальника полиции Луганщины Сергея Колесника, который 5 мая в поршлом году, занял эту должность, оказались на первой линии в районе КПВВ совместно с пограничниками и достойно будут нести службу", - написал он.

Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко 01

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Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко 02
Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко 03

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Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко 04
Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко 05

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Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко 06

Полицейские и Нацгвардия не уходят из Станицы Луганской и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом, - Артем Шевченко 07

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